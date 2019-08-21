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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Altıntepe Mahallesinde bulunan evinde, buzdolabının yanında oyun oynayan İbrahim Halil Karatay (4) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Karatay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karatay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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