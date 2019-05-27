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Şanlıurfa'da eşiyle birlikte kazazlık mesleğini yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DH)A- ŞANLIURFA'da Mehmet Emin Güngör (77) ve eşi Anzeliha Güngör (69), unutulmaya yüz tutan kazazlık mesleğini 60 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DH)A- ŞANLIURFA'da Mehmet Emin Güngör (77) ve eşi Anzeliha Güngör (69), unutulmaya yüz tutan kazazlık mesleğini 60 yıldır yaşatmaya çalışıyor. Güngör çifti, farklı renkteki ipek iplikleri eşiyle beraber ellerde çevrilerek başta gelin başı olmak üzere, kaytan, saç bağı gibi yöresel aksesuarlara dönüştürdüklerini söyledi.

Böceğin ürettiği ipliğin şekillendirilmesi adıyla özdeşleşen kazazlık mesleği Güngör çifti tarafından 60 yıldır yaşatılmaya çalışılıyor. Osmanlı döneminde gözde meslekler arasında yer alan kazazcılık, farklı renkteki ipek ipliklerini, ellerde çevrilerek başta gelin başı olmak üzere, kaytan, saç bağı gibi yöresel aksesuarlara dönüştürülmesine dayalı bir meslek. Şanlıurfa Valiliği'ne bağlı Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde yok olmaya yüz tutan mesleği yaşatan Mehmet Emin Güngör, mesleği eşiyle birlikte sürdürdüğünü ifade etti.

'BU MESLEKLE 6 ÇOCUK BÜYÜTTÜM'

Mesleği kentte sadece kendisi ve eşinin yaşattığını ifade eden Güngör şunları dedi:

"60 yıldır yok olmaya yüz tutmuş bu işi yapıyorum. Kazazlık yöresel takıların yapıldığı bir meslek. Burada saç bağı, zef, püskül denilen takıları yapıyoruz. Bu yöresel el işi ürünlerimiz genellikle sinema ve tiyatrolarda aksesuar olarak kullanılıyor. Oldukça eski olan bu mesleği ilerlemiş yaşıma rağmen eşimle birlikte yaşatmaya çalışıyorum. Ruhen ve bedenen kendimi çok dinç ve sağlıklı hissettiğim bu meslekle 6 çocuk büyüttüm. Osmanlı mesleği olan kazazlıkta Şanlıurfalı ustalar oldukça el üstünde tutuluyordu. O dönemin padişahları yeni bir hırka veya kaftan yaptırdığı zaman onun işlemesini Şanlıurfalı ustalara yaptırıyordu. Ancak ne yazık ki günümüzde bu meslek teknoloji karşısında yok olmak üzere. Şanlıurfa’da bu işi sadece ben ve eşim yapıyoruz. Bu mesleğin kaybolmaması için valilik bize destek verdi ve bu dükkanı açtık. Bildiğimiz el emeği göz nuru eserleri geçmişten günümüze uyarlayarak, bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz.”

EŞİNE YARDIM EDEREK MESLEĞİ ÖĞRENDİ

Anzeliha Güngör ise bir çeşit süsleme sanatı olan kazazlık mesleğinin bölgede kadın mesleği olarak anılmasından dolayı bu işe pek fazla ilgi gösterilmediğini dile getirdi. Güngör, eşine yardımcı olmak için zamanla bu mesleği öğrendiğini belirterek, “Şanlıurfa’da sadece eşimin yaptığı bu mesleğin özü iğne dikiş işi olduğu için özellikle erkekler bu işe pek ilgi göstermiyor. Ben de eşime destek olmak istedim. Zamanla bu işi sevince birlikte bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Süslemelerimizi genellikle yurt içi ve dışından gelen turistler tercih ediyor. Bölgemizde ise düğünlerde ve özel günlerde giyilen yöresel elbiselere sırma ve nakış işliyoruz. Bizi tek üzen şey ise bizden sonra bu mesleği yaşatacak kimsenin olmaması" diye konuştu.

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