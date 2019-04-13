Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bolatlar Mahallesi'nde ineğinin foseptik çukuruna düştüğünü gören Mehmet Taştan, mahalle sakinleriyle birlikte hayvanı kurtarmaya çalıştı.
İneği bulunduğu yerden çıkaramayan Taştan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ineği kurtardı.
Ekiplerin suyla temizledikleri hayvan sahibine teslim edildi.
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