HABER

Şanlıurfa'da hedef 10 milyon fidanı toprakla buluşturmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:10 | Son Güncelleme

Vali Abdullah Erin: - "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde, istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldık. Önümüzde yemyeşil Şanlıurfa için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek zorundayız"

Şanlıurfa'da hayata geçirilen proje ile 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından başlatılan ve Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" için hazırlıklar devam ediyor.

İlk etapta 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefiyle başlayan çalışmalar kapsamında, Vali Abdullah Erin, oluşturulan ağaçlandırma icra komisyonları ile bir araya geldi.

Vali Erin, ağaçlandırma kampanyasının gelecek ay başlayacağını ve koordineli bir şekilde uzun vadeli olarak yürütülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu sezon en az 10 milyon fidanın toprakla buluşturulacak şekilde hazırlıkların yapıldığını aktaran Vali Erin, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde, istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldık. Önümüzde yemyeşil Şanlıurfa için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek zorundayız." dedi.

Ağaçlandırma faaliyetlerinin, özellikle çocukların hafızalarında yer etmesi için eğitim camiasına seslenen Vali Erin, öğretmenler ve okul idarecilerinin, haftada en az bir gün iş elbiseleri giyerek okul bahçeleri ve çevresinde ağaçlandırılabilecek alanlarda faaliyetler icra etmesini istedi.

Kamuya ait ağaçlandırma yapılabilecek alanların açıklandığı toplantıda, mülkiyeti hazineye ait olan 14 bin dekar alanın ağaçlandırma sahası olarak belirlenmesi için ilgili bakanlıklardan onayın alındığı, 22 bin dekarlık başka bir alanın da ağaçlandırma sahası olarak tahsis edilmesi için talepte bulunulduğu belirtildi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
GÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdiGÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi
Mustafakemalpaşa Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyorMustafakemalpaşa Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 bin fidan ağaçlandırma kampanyası Fidan Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Emine Erdoğan, ABD'de defileye katıldı! İşte o görüntüler

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.