Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Çiçek'in (20) kullandığı 34 ZH 9035 plakalı otomobil, Halfeti-Birecik karayolu Özmüş Mahallesi Yolgeçer Sokak'ta, Abdullah Yalçın'ın kullandığı Avusturya plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Yaşar Kelleoğlu (19), Abdullah Kaplan (20) ile yabancı uyruklu Beo Ibolya (35) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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