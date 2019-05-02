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Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız: - "Şanlıurfa'daki 4 hastanede 13 yaralımız bulunmaktaydı. Akşam saatlerinde 2 kardeşimiz taburcu edildi, 3 kardeşimizin ise Elbistan'daki hastaneye nakilleri sağlandı. Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 8 hastamız bulunmakta ve tedavileri devam etmektedir"

Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 2'sinin taburcu olduğunu, 3'nün Elbistan'da, 8'inin de Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Yıldız, Hak-İş İl Başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Kaza sonrası "kriz komitesi" kurduklarını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Dün Hak-İş ve ve Memur-Sen konfederasyonları olarak Şanlıurfa'da ortak 1 Mayıs programımız vardı. Birçok ilden gelen yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla programımızı başlattık. Ancak sabah erken saatlerde Elbistan'dan gelen arkadaşlarımızı taşıyan midibüs kaza yaptı. Kazada 5 arkadaşımız vefat etti, 13 arkadaşımız ise yaralandı. Kaza sonrası iki genel başkanımız ve sendika yetkilileriyle bir toplantı yaptık. Toplantının ardından bir komite oluşturuldu. Komitemiz çalışmalarını sürdürmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kesimden başsağlığı mesajları aldık, herkese teşekkür ediyoruz. Suruç'ta 1, Birecik'te 4 cenazemiz bulunmaktaydı. Onların nakilleri de Elbistan'a yapıldı. Şanlıurfa'daki 4 hastanede 13 yaralımız bulunmaktaydı. Akşam saatlerinde 2 kardeşimiz taburcu edildi, 3 kardeşimizin ise Elbistan'daki hastaneye nakilleri sağlandı. Bugün itibarıyla Şanlıurfa'da 8 hastamız bulunmakta ve tedavileri devam etmektedir."

Yıldız, dün genel başkanlarının kaza hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini anımsatarak "Sıra dışı bir kaza gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız mola sonrası yola çıktıklarında, kısa süre sonra bir araban lastiğinin patlaması sonucu bizim midibüse çarpmıştır. Midibüs aldığı darbeyle takla atmıştır. Sonucunda böyle bir kaza gerçekleşmiş bulunuyor. Bize verilen resmi bilgiler bu şekilde. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

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