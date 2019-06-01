Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Halfeti Karayolu'nun ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Uçar'ın (38) kullandığı 63 LE 364 plakalı otomobil ile Hasan Tunga'nın (27) kullandığı 27 DN 817 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 2 araçta bulunan Emine (44), Irmak(11), Büşra (5) ve Gamze Nur Uçar (7) ile Hüsne Tunga (25), Yasemin Tunga (1), İhsa Nur Tunga(2) ve Adil Uslu (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

