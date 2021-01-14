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  4. Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

14.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Mehmet Karadağ yönetimindeki 23 HE 230 plakalı Renault marka otomobil, kırsal Dönemeç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Karadağ yönetimindeki 23 HE 230 plakalı Renault marka otomobil, kırsal Dönemeç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilin takla attığı kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Teymen, Metin ve Ekrem K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ekrem K. acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karadağ’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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