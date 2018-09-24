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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 63 KL 726 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Kurtboğan'a (26) çarptı.

Ağır yaralanan Kurtboğan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın Kaza ölüm Şanlıurfa

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