Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 63 DZ 875 plakalı otomobil, Adnan Menderes Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriyeli Beyyan Şegman'a (10) çarptı.
Ağır yaralanan Şegman, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şegman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Sürücü M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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