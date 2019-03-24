HABER

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 63 DZ 875 plakalı otomobil, Adnan Menderes Mahallesi'nde sokakta oynayan Suriyeli Beyyan Şegman'a (10) çarptı.

Ağır yaralanan Şegman, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şegman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürücü M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Gümüşhane’de Mart kapıdan baktırdıGümüşhane’de Mart kapıdan baktırdı
Kuzugöbeğine yoğun ilgiKuzugöbeğine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale çocuk ölümü Kaza Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.