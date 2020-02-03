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Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 14 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları belirlenen 14 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, "örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık" soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda, 15 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Operasyonda, bir kamyonun üzerindeki depoda 10 ton ham petrol, boru hattına takılan 1 vana ve 30 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi.

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hırsızlık petrol boru hattı Siverek Şanlıurfa

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