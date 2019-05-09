Şanlıurfa'da silahlı kavga : 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yalınlı Mahallesi'nde akraba olan iki grup arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, Hüseyin Çıtırık (40) vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybetti, Halil Çıtırık ise yaralandı.

Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Hüseyin Çıtırık'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne gönderildi.

