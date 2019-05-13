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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaören Mahallesi yakınlarında sulama kanalında bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, suya atlayarak şahsı sudan çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Mustafa Şahap'a (28) ait olduğu belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Şahap'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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