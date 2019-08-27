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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti.

Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale askeri sevkiyat Şanlıurfa

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