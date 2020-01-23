Şanlıurfa'da sürücünün aracıyla çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aracıyla çarptıktan sonra olay yerinde yaralı halde bırakıp kaçtığı yaya yaşamını yitirdi.

Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akpirinç'e, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Yaralanan Akpirinç, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Mustafa Akpirinç, yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

