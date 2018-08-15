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Şanlıurfa'da taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edilen şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini doktor olarak tanıtarak çocukları taciz etmeye çalıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Tandoğan Mahallesi'ndeki parkta kendini doktor olarak tanıtarak çocukları taciz etmeye çalıştığı ileri sürülün A.K. çevredeki vatandaşlarca fark edildi.

Vatandaşlar tarafından darbedilen şahıs, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklandı.

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