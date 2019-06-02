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Şanlıurfa'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı olduğu iddia edilen şüpheli H.T hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Atatürk Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonda yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ile HD kamera ve bilgisayar ele geçirildi.

H.T, sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan şüphelinin oğlunun ise Batman'da terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla bir süre önce tutuklandığı öğrenildi.

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gözaltı Şanlıurfa terör operasyonu Viranşehir

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