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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 gözaltı

26.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Halfeti ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 2 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.

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