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Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1'i ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1'i ağır 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 31 AKJ 21, 63 B 4351 ve 34 FJ 8139 plakalı otomobiller, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Güleş ve Umut Can ile Cengiz Kesenek ve Sıddık Yıldırım yaralandı.

Diğer kazada ise Leyla Bal idaresindeki 25 GB 285 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Sürücü ile otomobilde bulunan Neriman İnan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Neriman İnan, il merkezine sevk edildi.

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Kaza Siverek Şanlıurfa yaralı

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