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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Rıdvan E'nin kullandığı 27 BK 073 plakalı kum yüklü kamyon, Dutlucu Mahallesi'nde, Yusuf Asil idaresindeki 63 AAG 615 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Asil ile otomobildeki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Halfeti Şanlıurfa trafik kazası

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