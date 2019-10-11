Şanlıurfa'da traktör kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Güler (47) idaresindeki traktör, Nizip yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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