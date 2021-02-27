HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

27.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Ceylanpınar Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların adresine baskın düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Ceylanpınar Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların adresine baskın düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.E.’nin adresine yapılan baskında, İ.E., Ö.S. ile H.G. isimli bir kadın üzerlerinde satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklamasıValiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ettehiyyatü duasının okunuşu ve anlamıEttehiyyatü duasının okunuşu ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Normalleşme öncesi Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Normalleşme öncesi Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi

Heyecanlandıran keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu

Yer: İstanbul! Aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Yer: İstanbul! Aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Soruşturmada ortaya çıktı! FETÖ, 'Clash Of Clans' üzerinden talimat vermiş

Soruşturmada ortaya çıktı! FETÖ, dünyaca ünlü oyun üzerinden talimat vermiş

Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

Bu görüntü heyecana yol açmıştı! Prof. Dr. Çevik: Karataş'ta görülen balina değil

Son Dakika: Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.