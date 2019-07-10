Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu

Şanlıurfa'da, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü şekilde yurt dışından yayın yapan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 lüks araç, 4 tabanca, 4 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş banka hesap cüzdanları ve kredi kartları, 15 bin 645 lira ve 5 bin dolar ile bir miktar altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 Sayılı Kanuna aykırı olarak bahis oynatılması, suç gelirlerinin aklanması" suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

