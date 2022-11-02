HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği kaçırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

02.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 günlük olan kız bebeğin babası, hastanede taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi.

Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla bulduğu bebeği ailesine teslim etti.

Ekipler, M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K'yi (50) gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bebeğin akraba olan şüphelilerden M.K. (48) ile H.K'ye verilmek üzere kaçırıldığı öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için büyük tehlike... İl Sağlık Müdürü uyardı! "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... İl Sağlık Müdürü uyardı! "Azalıyor, risk haline gelecek"
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gittiMiçotakis'ten Türkiye itirafı! 'Bedel ödedik' diyerek açıkladı: Hepsi Türkiye'ye gitti
Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu! Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu!
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Eyyübiye

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

Dünyanın en tehlikeli bitkisini yetiştirdi! Dokunanı öldürüyor

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.