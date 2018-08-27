Şanlıurfa'daki arazi kavgası

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızlar Mahallesi'nde amcaları Şeyho ve Şeyh Müslüm ile halası Narin ve yengesi Emine Ş'yi silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ramazan Ş'nin yakalanması için ilçede ve kent merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişinin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, Kızlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan, şüphelinin dedesinden kalan 2 dönümlük araziden pay istediği, telefonla görüştüğü amcası Şeyho Ş'den olumsuz cevap alması üzerine Gaziantep'ten gelerek olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Bozova ilçesi Kızlar Mahallesi'nde dün akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Ramazan Ş, amcaları Şeyho ve Şeyh Müslüm ile halası Narin ve yengesi Emine'yi Ş'yi silahla öldürmüştü.

