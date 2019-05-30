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Şanlıurfa'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü daha tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlılardan 13'ü daha tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 29'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, C.Y, C.Z, F.A, M.A, Z.A, B.A, F.A, M.K, Ö.G, V.K, G.A. ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 zanlı, 25 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş, bir kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

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Halfeti Şanlıurfa terör

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