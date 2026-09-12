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Şans ibresi bugün onlara dönüyor! 3 burcun yüzü gülecek

Astrolojiye göre 12 Eylül 2026 Cumartesi günü üç burç için zorlu dönemin ardından şanslı bir süreç başlıyor. Merkür ile Neptün arasındaki karşıt açı, geçmişte yapılan hataları fark etmeyi ve aynı yanlışları yeniden yapmaktan kaçınmayı ön plana çıkarıyor.

Şans ibresi bugün onlara dönüyor! 3 burcun yüzü gülecek
Gökçen Kökden

Merkür-Neptün karşıtlığı ilk bakışta zorlayıcı bir astrolojik görünüm olsa da bazı burçlar açısından önemli bir farkındalık yaratabilir. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak, yanlış bir kararın eşiğinden dönmek ve sezgilere daha fazla güvenmek şansın kapısını aralayabilir.

Üstelik Merkür'ün etkisi nedeniyle yaşanacak değişimlerin ve alınacak kararların sonuçlarının kısa sürede ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

İKİZLER

Şans ibresi bugün onlara dönüyor! 3 burcun yüzü gülecek 1

12 Eylül'de İkizler burçlarının sezgileri her zamankinden daha güçlü olabilir. Uzun süredir bildiklerinden ve hissettiklerinden şüphe eden İkizler, bu kez iç seslerine güvenmeye başlıyor.

Merkür'ün Neptün ile karşıt konuma gelmesi, geçmişte işe yaramayan yöntemleri daha net görmelerini sağlayabilir. Böylece daha önce yapılan hataların yeniden tekrarlanmasının önüne geçilebilir.

İkizler için asıl değişim ise geçmişte yaşananları sürekli düşünmeyi ve gelecekle ilgili endişelenmeyi bırakmak olabilir. Şimdiki zamana odaklanmak hem zihinsel bir netlik sağlayabilir hem de karşılarına çıkan yeni fırsatları daha kolay fark etmelerine yardımcı olacak. Bu değişimle birlikte şansın yeniden hayatlarına girdiğini hissedebilirler.

TERAZİ

Şans ibresi bugün onlara dönüyor! 3 burcun yüzü gülecek 2

Terazi burçları açısından son dönem pek kolay geçmemiş olabilir. Uzun süredir bekledikleri şansın bir türlü gelmediğini düşünen Teraziler için 12 Eylül itibarıyla daha olumlu bir dönem başlayabilir.

Bu süreçte belirleyici olan konulardan biri bakış açısı olacak. Sürekli olumsuz sonuçlara odaklanmak yerine geçmişte nerede yanlış yaptıklarını fark eden Teraziler, aynı hataları tekrarlamamak için önemli kararlar alabilir.

Merkür-Neptün karşıtlığı, Terazilere geçmişte kendi önlerine koydukları engelleri görme fırsatı sunuyor. Daha pozitif ve başarı odaklı bir yaklaşım benimsemeleriyle birlikte fırsatlara karşı daha açık hale gelebilirler.

OĞLAK

Şans ibresi bugün onlara dönüyor! 3 burcun yüzü gülecek 3

Oğlak burçları da son zamanlarda oldukça yorucu ve karmaşık süreçlerden geçmiş olabilir. Şansın yanlarında olmadığını düşünseler bile yaşananların kendilerini tanımlamasına izin vermek istemiyorlar.

Oğlakların en büyük avantajı ise zor koşullar karşısında yeni yollar bulabilmeleri. Merkür ile Neptün'ün karşı karşıya geldiği 12 Eylül, bu gücü yeniden hatırlamaları açısından önemli olabilir.

Yaşadıkları sorunların ardından ayağa kalkmak, yeni çözümler üretmek ve harekete geçmek için uygun bir dönem başlıyor. Oğlakların beklemek yerine kontrolü yeniden ellerine almaları, önlerine yeni fırsatlar çıkarabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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