Kahve telvesini çöpe atmayın! Buzdolabına koyunca bakın ne oluyor

Filtre kahve ve Türk kahvesi gibi kahvelerin ardından geriye kalan telve çoğunlukla doğrudan çöpe atılıyor. Kullanılmış kahve telvesinin ev içerisinde değerlendirilebileceği farklı yöntemler bulunuyor.

Bunlardan en bilinenlerinden biri ise kahve telvesini açık bir kavanoz içerisinde buzdolabına koymak. Kahvenin gözenekli yapısının havadaki bazı uçucu bileşikleri tutabiliyor ve kendine özgü aromasının diğer kokuların algılanmasını azaltabiliyor.

BUZDOLABINA KAHVE TELVESİ KOYMANIN FAYDASI

Kahve, buzdolabında biriken bazı kötü kokuların azaltılmasına veya baskılanmasına yardımcı oluyor. Kahvenin gözenekli yapısı, havada bulunan bazı uçucu bileşiklerin bir bölümünü tutabilir. Aynı zamanda kahvenin kendine özgü kokusu, diğer kokuların daha az fark edilmesini sağlayabilir.

Yöntemden doğru verimi alabilmek kullanılan kahve miktarı, telvenin nem oranı ve buzdolabındaki kokunun kaynağı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

KAHVE TELVESİ BUZDOLABINDA NASIL KULLANILMALI?

Bu yöntemi uygularken telvenin mümkün olduğunca iyi kurutulması gerekiyor. Kahve demlendikten sonra telve süzülmeli ve bir tabak ya da tepsi üzerine ince bir şekilde yayılarak kuruması beklenmeli.

Nemli kahve telvesinin doğrudan buzdolabına konulması önerilmiyor. Fazla nem, zaman içerisinde küf oluşumuna neden olabilir.

Kuruyan telveden yaklaşık 2-4 yemek kaşığı alınarak temiz ve ağzı açık bir kavanoza konulabilir. Kavanoz, buzdolabında sabit ve uygun bir rafa yerleştirilmeli.

Kahvenin etkisini gösterebilmesi için kavanozun üzerinin kapatılmaması gerekiyor. Böylece telvenin buzdolabındaki havayla temas etmesi sağlanıyor. Telve yeniden nemlenmeye başladığında ise değiştirilmesi gerekiyor.

KÖTÜ KOKUNUN KAYNAĞINI TAMAMEN ORTDAN KALDIRMAZ

Kullanılmış kahve telvesinin buzdolabındaki kokuları azaltmaya yardımcı olması, kötü kokunun asıl nedenini ortadan kaldırdığı anlamına gelmiyor.

Bu nedenle telveyi buzdolabına koymadan önce son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş yiyeceklerin kontrol edilmesi ve gerekli olanların çöpe atılması gerekiyor.

Ayrıca dökülen yiyecek ve içeceklerin temizlenmesi, çekmecelerin ve rafların silinmesi de önemli. Kapak lastiklerinin de düzenli olarak temizlenmesi öneriliyor.