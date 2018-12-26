Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun 915. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 8, 12, 13, 18 art\u0131 9 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Instagram fenomeninin b\u00fcy\u00fck rezilli\u011fi! Hepimizi b\u00f6yle kand\u0131rm\u0131\u015fKar nedeniyle yolu kapanan k\u00f6ydeki hastan\u0131n yard\u0131m\u0131na AFAD ve UMKE yeti\u015fti7 ilde e\u011fitime kar engeli!