Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 926'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun, bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 13, 21, 32 ve artı 13 olarak belirlendi.

(Sürecek)

