Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 926'nc\u0131 hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun, bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 1, 9, 13, 21, 32 ve art\u0131 13 olarak belirlendi. \n(S\u00fcrecek)PARTNERMalezya kral\u0131n\u0131 tahtan indiren +18'lik g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerBakan Kasapo\u011flu: \u0130nsanlar\u0131m\u0131z\u0131n\u00a0g\u00f6n\u00fcllerini delik, de\u015fik ettilerBir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
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