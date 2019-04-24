Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 932'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 6, 9, 13, 22, 29 ve art\u0131 8 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER\u0130stanbul'a bir de b\u00f6yle bak\u0131n! Herkesin topland\u0131\u011f\u0131 bu yol asl\u0131nda...TTK Ba\u015fkan\u0131 Turan: \u201cBu iddialar T\u00fcrk tarih ve ar\u015fiv \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla \u00e7\u00fcr\u00fcmeye mahkumdur\u201d\u0130ncir t\u00fcccar\u0131 intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum