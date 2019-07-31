Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 946. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 10, 13, 14, 18, 27 ve art\u0131 3 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Asus'tan FPS oyuncular\u0131 i\u00e7in yeni klavye! Yapt\u0131klar\u0131 tan\u0131t\u0131m filmi kurbanl\u0131k sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 artt\u0131rd\u0131Arnavutk\u00f6y'de baraka alev alev yand\u0131
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