Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 946. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 13, 14, 18, 27 ve artı 3 olarak belirlendi.

(Sürecek)

