Şans Topu çekildi (1)

\u015eans Topu oyununun 952. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 6, 8, 19, 27, 34 ve art\u0131 4 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER B\u0131rakmay\u0131 mutlaka deneyin! Bak\u0131n v\u00fccudunuz nas\u0131l de\u011fi\u015fecekK\u0131rkp\u0131nar Eski A\u011fas\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131\u015eehit e\u015flerine hakaret eden \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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