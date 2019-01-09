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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 22:44 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 335 bin 782 lira 75'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 18 kişi 3 bin 731 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 276 kişi 243 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 482 kişi 36 lira 10'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 847 kişi 14 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 660 kişi 4 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 222 bin 901 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi ile Kırşehir'den yatırdıkları belirtildi.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 238 bin 550 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 891 bin 793 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 497 bin 455 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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