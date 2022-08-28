Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 2 kez yapılıyor. 28 Ağustos 2022 tarihli 227 bin TL'lik büyük ikramiyeli şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. İşte 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'de yapıldı.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

İşte Şans Topu'nun 28 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

02 06 18 22 23 + 10 (Joker)

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

