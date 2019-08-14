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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 948'inci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarında ikramiye kazandı. İşte MPİ 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 15, 25, 31 ve artı 2 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23'er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çanakkale'nin merkez ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

(AA)

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