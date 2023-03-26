Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? 26 Mart bilet ve çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Vatandaşlar bu akşamki çekiliş için araştırmalarını hızlandırdı. Haftada iki gün gerçekleştirilen oyunda kimlerin yüzü gülecek merak konusu oldu. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu hangi günler çekiliyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Heyecanla beklenen çekiliş, MP TV ve Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş, çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler her hafta büyük ilgiyle izleniyor. Milyonlarca vatandaş büyük ikramiyeyi kazanmış olabilmek için heyecanla çekilişleri bekliyorlar.



