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Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 11 Eylül tarihli çekilişten bir büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini bilebilen talihli olmayınca 866 bin TL’lik büyük ikramiye devretti. İşte 11 Eylül tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL
  1. hafta Şans Topu sonuçları 11 Eylül akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran kimse çıkmayınca 866 bin TL’lik büyük ikramiyenin önümüzdeki çekilişe devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 19, 27, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

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