HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN! Şans Topu nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN! Şans Topu nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

11.06.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 11Haziran Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek olan Şans Topu, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN! Şans Topu nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyor. Şans Topu 11 Haziran Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 11 Haziran Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişhenüz gerçekleştirilmedi. 11 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi yapılacak.

11 HAZİRAN ŞANS TOPU CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

7 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 7 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı! ŞANS TOPU SONUÇLARI 7 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı!

şans topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da deprem! Saat 17.57'de...Adana'da deprem! Saat 17.57'de...
MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!
Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisiEski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi
Anahtar Kelimeler:
şans topu çekilişi şans topu sonuçları şans topu nasıl oynanır

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Derin dekolteli müşterisiyle yaptığı dans olay oldu!

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Kuşadası ve Adana'da korkutan depremler

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

Dünyanın gözü İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan maçı o isimlerle takip etti

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

Zeydan Karalar'ın görüntüsü gündem oldu! Hemen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

“Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.