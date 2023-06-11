ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN! Şans Topu nasıl oynanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyor. Şans Topu 11 Haziran Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 11 Haziran Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişhenüz gerçekleştirilmedi. 11 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi yapılacak.

7 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.



