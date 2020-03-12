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Şans Topu sonuçları 11 Mart: Büyük ikramiye yine bölünmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 11 Mart tarihli çekilişten ten bir büyük ikramiye talihlisi çıktı böylece talihli paylaşmadan büyük ikramiyenin hepsine sahip oldu. İşte 11 Mart tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 11 Mart: Büyük ikramiye yine bölünmedi
  1. hafta Şans Topu sonuçları 11 Mart akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. GEçtiğimiz hafta yapılan çekilişte olduğu gibi bu hafta da 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran tek bir kişi çıktı. Uşak’tan kupon yatıran talihli 235 bin TL kazandı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 6, 14, 22, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 978. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 375 lira 25 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 516 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 232 kişi 519 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 791 kişi 53 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 201 kişi 29 lira 65'er kuruş, 3 bilen 80 bin 640 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 471 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 816 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Uşak merkezden yatırıldığı bildirildi.

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