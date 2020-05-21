Şans Topu sonuçları 20 Mayıs: Büyük ikramiye Muğla’ya gitti!

hafta Şans Topu sonuçları 20 Mayıs akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da devir olmadı ve büyük ikramiyeyi kazanan bir talihli çıktı. Kuponunu Muğla’dan yatıran bir talihli 735 bin TL kazandı. Şans Topu için bu büyük ikramiyeyi de tek bir talihli kazandı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 14, 20, 27 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 736 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 555 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 534 kişi 46 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 171 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 54 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 357 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 158 bin 740 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

