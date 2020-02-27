Şans Topu sonuçları 26 Şubat: 4 talihli 4 köşe!

26 Şubat taihli Şans Topu sonuçları belli oldu ve bu hafta şans 4 talihlinin yüzüne güldü. Büyük ikramiye sevinci ile sevinçten dört köşe olan talihlilerden her biri 235 biner TL kazandılar. Peki ya diğer ikramiyelerin dağılımı nasıl oldu? işte 26 Şubat tarihli 976. Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 20, 25, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 976. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 235 bin 670'er liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 147 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 404 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 566 kişi 42 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 94 kişi 22 lira 55'er kuruş, 3 bilen 93 bin 324 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 463 kişi 5 lira 90'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 220 bin 564 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, İstanbul'un Küçükçekmece ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

