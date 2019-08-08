HABER

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ayın son Şans Topu sonuçları belli oldu ve 7 Ağustos tarihli çekilişten bir büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini bilebilen talihli olmayınca 817 bin TL’lik büyük ikramiye devretti. İşte 7 Ağustos Temmuz tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı
  1. hafta Şans Topu sonuçları ayın son gününde yani 7 Ağustos akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran kimse çıkmayınca 817 bin TL’lik büyük ikramiyenin önümüzdeki çekilişe devretti. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Dericilik sektörü eski günlerini arıyorDericilik sektörü eski günlerini arıyor
Köyüne gidemeyenlerin adresi AltınköyKöyüne gidemeyenlerin adresi Altınköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

Devir miktarı 6 milyonu geçti!

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Eminönü'deki saldırıya ilişkin açıklama

Eminönü'ndeki saldırıya ilişkin Emniyet'ten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.