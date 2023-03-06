HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

05.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şans oyunu severler çekilişi heyecanla bekliyorlardı. Haftanın son çekilişleri bu akşam gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekildi? İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kralları neler? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edildi.

ezgif.com-gif-maker (33)

5 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

f2f1f3e6-114e-4b9a-98ec-742f28a093c1

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.

1-mfEy
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay açıklarında 4.5 büyüklüğünde depremHatay açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!
Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattıArtvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
şans topu çekilişi şans topu sonuçları milli piyango şans topu

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Süleyman Soylu: Açığa alındılar

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı... Otomobili sürerken intihar etti

Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı... Otomobili sürerken intihar etti

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.