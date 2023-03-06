Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kralları neler? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edildi.

5 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.



Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.



