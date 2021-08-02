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  4. Santralden haber gelmeyince fark ettiler! İtfaiye eri hayatını kaybetti

Santralden haber gelmeyince fark ettiler! İtfaiye eri hayatını kaybetti

02.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da santralde görevli itfaiye eri, görev başında kalp krizi geçirdi. 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç'a ulaşamayan arkadaşları, santrale geline acı gerçekle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, Kılınç'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana geldi. 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralde görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı. İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç’a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç’ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç’ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç’ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Adana
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