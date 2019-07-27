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Sapanca gölünde kaybolan çocuk 6 saattir bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 23:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşen ve kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarından 6 saattir sonuç alınamadı.Olay 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca gölüne açılan ve dengesini kaybederek suya düşen ve kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarından 6 saattir sonuç alınamadı.
Olay 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü’ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekne ile göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı. Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı. Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin’in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD’dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararmasına rağmen itfaiye ve polis dalgıçları su altı aramalarını sonlandırırken, AFAD dalgıç ekipleri ise yüzey aramalarını halen sürdürüyor.

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