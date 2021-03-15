Sarah Everard cinayeti- Londra Emniyet Müdürü: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Dick "Gördüğüm kadarıyla ekibim, doğru bir şekilde bunun kamu sağlığına önemli bir risk oluşturan yasadışı bir toplanma olduğunu düşündü. Operasyonda yer almayan herhangi birinin müdahalenin doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir hükme varabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Hem Patel hem de Başbakan Boris Johnson'ın Dick'e destek oldukları söyleniyor.

Cressida Dick, teşkilata liderlik etmeye "daha kararlı olduğunu" belirtti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, polisin cinayet kurbanı kadın Sarah Everard anısına yapılan anma törenine müdahale etmesi nedeniyle yöneltilen eleştirilerin ardından, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Başbakan Johnson, ortaya çıkan görüntülerin "kendisinde derin bir kaygı yarattığını" söylerken, Dick'in "bu durumla nasıl başa çıkıldığı konusundaki bir değerlendirme yapılması taahhütüne bağlı olduğunu" belirtti.

Johnson ayrıca, bugün "kadınların korunması ve sokakların güvenli kılınması için başka neler yapılacağının" ele alınacağı bir toplantıya başkanlık edeceğini vurguladi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bir soruşturma çağrısında bulunurken, polisin tavrını "kabul edilemez" diye niteledi.

Khan, Cressida Dick ve yardımcısı ile konuştuğunu ve "yaptıkları açıklamalardan tam anlamıyla tatmin olmadığını" vurguladı.

Sarah Everard, geçen hafta Londra'nın güneyindeki Clapham bölgesinde bir arkadaşını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu. Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin doğusundaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı. Gözaltında bulunan polis memuru Wayne Couzens'e zorla alıkoyma ve cinayet suçlamaları yöneltildi.