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Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

ABD’li Sarai Sierra’nın İstanbul’da öldürülmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "nitelikli cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık cezası Yargıtay tarafından bozulan Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı.

ABD’li Sarai Sierra’nın İstanbul’da öldürülmesine ilişkin "kasten adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası onanan ancak "nitelikli cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından verilen 8 yıl 4 aylık cezası Yargıtay tarafından bozulan Laz Ziya lakaplı Ziya Tasalı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Ziya Tasalı’yı "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul’a fotoğraf çekmek için gelen ABD’li Sarai Sierra’yı 2013 yılında Sarayburnu’nda öldüren Laz Ziya’nın, yargıtayın bozma ilamının ardından ‘hırsızlık’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ziya Tasalı ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Ziya Tasalı önceki beyanları tekrar ettiğini söyleyerek, maktulü öldürdüğünü ancak tecavüzde bulunmadığını iddia etti. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ziya Tasalı’nın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘hırsızlık’ suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Davanın geçmişi
ABD’li Sarai Sierra’nın fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul’da 2 Şubat 2013 günü Cankurtaran’daki surlarda cesedi bulunmuştu. Cinayeti işlediği tespit edilen ’Laz Ziya’ lakaplı Ziya Tasalı Suriye’de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk yargılamada Ziya Tasalı ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığı ’cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından 8 yıl 4 ay hepse çarptırmıştı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay kasten öldürme suçundan verilen cezayı onamıştı. Yargıtay Ceza Dairesi, ’cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini kaydederek dosyayı bu yönüyle bozmuştu.

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