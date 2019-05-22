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Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 19:45 | Son Güncelleme

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde darp edip kasayı soydukları iddiasıyla gözaltına alınan Moldova uyruklu hizmetçi tutuklandı, erkek şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta gece saatlerinde Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Sümer Mahallesi'ndeki konutlarına gelen şüpheliler tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile Ali Y'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Lulia D, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HİZMETÇİ, 2017'DE SARAR AİLESİNİN YANINDA ÇALIŞMIŞ

Zanlıların, bahçe çitlerindeki telleri demir makasla keserek eve girdikleri belirlenirken, Lulia D'nin ise 2017 yılında Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Yalova ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile temasa geçerek zanlıların kaçış yollarının kapatılmasını sağladı.

OLAYLA İLGİSİ BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle Bulgaristan'da düzenlenen operasyonlarda olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, Türkiye'ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis, bir miktar döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmasını sürdürüyor. (AA)

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