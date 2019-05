Sarar çiftinden 1 milyon dolar ve 1 milyon euro istemişler

Engin ÖZMEN-Müslim SARIYAR/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darp ederek, kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi almalarıyla ilgili olarak, çiftin Moldova uyruklu çalışanları Iulia D. (34) gözaltına alındı. İki yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, zanlıların Sarar çiftinden 1 milyon ABD dolar ve 1 milyon euro istedikleri, alamayınca darp ederek, evdeki kasayı soydukları ortaya çıktı.

Eskişehir’de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın Odunpazarı Sümer Mahallesi’nde oturduğu konuta yüzleri maskeli silahlı 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayakların koli bandı ile bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak olay yerinden kaçtı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bir savcı görevlendirirken, emniyet ekipleri de geniş çaplı çalışma başlattı.

KASANIN ANAHTARINI SORDULAR

Olayın detayları ise yeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar evde yalnızken, yüzleri maskeli 3 kişi yatak odasına gelip, çiftin ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Şüpheliler Sarar çiftinden 1 milyon ABD doları ve 1 milyon euro istedi. O kadar paraları olmadığını söyleyen Sarar çifti, zanlılar tarafından darp edildi. 3 kişi daha sonra kasanın anahtarını sordu. Zehra Sarar, anahtarın yerini bilmediğini söyleyince zanlılar çifti yine dövüp, evde arama yaptı. Şüpheliler anahtarını buldukları kasadan ziynet eşyaları ile yüksek miktarda dövizi sırt çantalarına doldurarak olay yerinden kaçtı.

MOLDOVALI ÇALIŞANA GÖZALTI

Yaklaşık 1,5 saat sonra elleri ve ayaklarındaki koli bantları makasla keserek kurtulan çift, polisi aradı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde parmak izi incelemesi yaptı. Sağlık kontrolünden geçirilen Cemalettin Sarar, yüzleri maskeli silahlı 3 kişinin eve girerek kendilerini darp ettiğini, kendi aralarında ise Bulgarca ya da ona benzer bir dil kullandıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu IuliaI.D.’yi gözaltına aldı. Ayrıca fabrika ve satış mağazasının bulunduğu çevresi tel örgülü ev ile bölgedeki tüm güvenlik ve mobese kameraları da incelemeye alındı.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Sarar çiftinin evlerinin soyulmasının ardından Türk Interpol’ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu silahlı soygun şüphelilerinin yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Eskişehir polisi, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SARAR GRUBU'NDAN TEŞEKKÜR

Bu arada Sarar Grubu, olayın ardından gösterilen ilgi ve çalışmalar nedeniyle bir teşekkür açıklaması yayımladı. Açıklamada, " Yönetim Kurulu Başkanımız Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar Eskişehir’deki konutlarında önceden planlı olduğuna yönelik bulgular taşıyan bir saldırıya uğradılar. Saldırganların yakalanması konusunda emniyet güçlerimiz her türlü çabayı gösteriyor ve gelişmeleri de bizimle sürekli paylaşıyorlar. Bu süreçte başta Valimiz Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç olmak üzere bütün emniyet teşkilatına olay anından beri gösterdikleri ilgi ve üstün çaba için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Bu hain saldırı sonrası medya mensuplarına, ailemize gösterdikleri ilgi ve anlayış için de teşekkür ederiz. Medyaya yansıyan haberleri takiben, dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm siyasi liderlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, her mevkideki askerlerimize ve tüm dostlarımıza yanımızda olduklarını hissettirdikleri için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.